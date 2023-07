SUUR LUGU | Eksperdid annavad nõu – millist pereautot piiratud eelarvega osta?

Esimene on paar vanuses 50+, kus lapsed on juba suured ning „jalgpalliemme“ eluetapp edukalt läbitud (lühidalt „paar“). Reeglina kasutab sõidukit üks inimene ning seda lühikese vahemaa sõitmiseks paar korda nädalas tööle või ka meelelahutuseks: sinna sisse kuuluvad nii poes käimine, nädalavahetusel maakodu külastamine ja iga-aastane reis suvel näiteks Soome või Lätti.

Lisaküsimusena uurisime, millise elektriauto nad ostaksid, kui neil oleks kulutada 30 000 eurot? Uute särtsukate valik piirdub meil sel juhul Dacia Springiga , kuid järelturg on ka elektrikatele vaikselt tekkimas ning suure soovi ning kompromissivalmiduse korral on võimalik ka piiratud eelarve korral täiselektriliselt kulgeda.

Keskmine palk on praegu 1741 eurot, see teeb aastapalgaks 20 892 €, millest kätte jääb 16 738 €. Ümardame summa lihtsuse mõttes ülespoole 17 000 euroni ning teeme sellest kallima hinnaklassi. Need autod ostetakse tihtipeale juba liisingfirma kaudu, kuid meie võrdluses see rolli ei mängi.

Enamik autodest vahetavad omanikku kasutatuna. Kuna me ei soovi langeda odavuse lõksu, valisime esmalt hinnaklassi, mille eest on võimalik üsna korralik liikur saada ning mida ei pea kohe paaniliselt edasi müüma hakkama. Nende autode puhul liisingut reeglina ei kasutata. Seame hinnapiiri lihtsuse mõttes 10 000 euro juurde ja küsime ekspertidelt, mida selle eelarvega osta?

Teine persoona on kahe tööl käiva vanemaga pere, kus on kaks last – vanuses 7 ja 10 aastat (lühidalt „pere“). Nende autokasutuse muster hõlmab kõike eelnimetatut, kuid nad on aktiivsema eluviisiga, mistõttu vajavad rohkem ruumi sõidukis ning ka aastane kilometraaž on tunduvalt suurem.

Seadsime ekspertidele nõudeks, et meie persoonad ootavad sõidukilt ennekõike praktilisust, töökindlust, madalaid ülalpidamiskulusid, sh kindlustust ning mugavust ja turvalisust. Nad ei oota täiuslikku roolitunnetust ja ei muretse, kui keegi foori tagant ette spurdib.

Käigukasti ja kütuseliigi osas me ekspertidele piiranguid ei seadnud, kuid arvestasime, et paar suudab vanusele vaatamata noorematest paremini käsikastiga hakkama saada, sest kogemus ja harjumus maksavad. Aastane läbisõit jääb esimesel persoonal alla eesti keskmise (ca 15 000 km) ja teisel on 20 000 km ringis.

Mida siis eksperdid ütlesid?

Margus Pipar, Autolehe toimetaja

Paar

Tema sõnul on peamisteks valikukriteeriumiteks kõrgem auto, millesse on mugav siseneda-väljuda, töökindel tehnika ja kõrge taasmüügiväärtus: „Soovitaksin mõnda Jaapani linnadžiipi, näiteks 2015.-2016. aasta Honda CR-V-d. Või ka Toyota RAV4 või Mazda CX-5 (mõlema puhul tuleks vältida diislit). Mazda on meie järelturul küll haruldane.

Hea valik on ka Kia Sportage, mille eeliseks võib olla veel kehtiv garantii. Kiaga on lugu siiski natuke keerulisem, sest 17 000 euroga on valikut veel vähe ja enamasti pakutakse 1,6-liitrise uimase ja januse vabalthingava mootoriga autosid. Sama tehnika leiab ka Hyundai Tucsoni kapoti alt, kuid need on reeglina veelgi kallimad.

10 000-eurose eelarvega ütleb Margus, et ka siin oleks Honda CR-V hea valik, lihtsalt tuleb arvestada, et 10 000 euroga saab vanema põlvkonna auto. CR-V on mugav, praktiline ja vastupidav, aga diislid on palju sõitnud ning automaatkastiga bensiinimootori puhul tuleb arvestada suhteliselt suure kütusekuluga.