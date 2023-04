Rakett69 õpihuvilaagrite programm alustab kolmandat hooaega

Aina mastaapsemaks muutuv haridusprogramm sai alguse Teaduskeskus AHHAA, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rakett69 Teadusstuudiote koostööst ja on tänaseks kaasanud juba üle 13 000 õpilase 262-st erinevast kohast üle Eesti. AHHAA juhatuse esimehe Andres Juure sõnul on tegemist olulise algatusega, millel on märkimisväärne tähtsus üldhariduse tugiprojektina: „Rakett69 laagris on käinud ca 10% kõigist Eesti koolilastest ning õpetajate abiga on suur osa sealsed tegevusi leidnud tee ka koolitundidesse“.

Samanimelisest saatest välja kasvanud idee on tänaseks sirgunud Eesti üheks suurimaks teadusteemaliseks huvilaagriks. Projekti eesmärk on tuua teadus lastele võimalikult lähedale ja loodusteaduste tundides õpitud reeglid mängitakse nii-öelda päris maailmas läbi. Võistluslikus keskkonnas ehitatakse paate, saadetakse salasõnumeid või määratakse bakterite arvu erinevates keskkondades. Iga ülesande eesmärgiks on arendada lapse teadmisi ühes või teises valdkonnas ja tekitada temas huvi ka tulevikus teadusesse panustada.

Õpetajate hinnangul on Rakett69 õpihuvilaagrid lastele väärtuslikuks abivahendiks tavatundide kõrval. Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli õpetaja Natalja Volkova sõnul annab laager lastele võimaluse enda andeid ka väljaspool kooli proovile panna: „Lapsed on vähem aktiivseks muutunud, mistõttu on vaja leida uusi võimalusi nende huvi äratamiseks. Õpetaja peab selle nimel rohkem vaeva nägema kui vanasti. Rakett69 tekitab noortes huvi teaduse vastu, mis tunnis nii lihtsalt ei tule“.

Ka tänavu läbis mitusada õpetajat erilise koolituse, et laagreid läbi viia. Last saab laagrisse registreerida aadressil rakett69.ahhaa.ee. Juhul kui sobivat asukohta või kuupäeva veel pole, tuleb kannatust varuda, sest laagreid lisandub süsteemi jooksvalt terve aasta jooksul ja seda üle terve Eesti.