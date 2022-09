Rakett69 õpihuvilaagrites käis ligi 12 000 õpilast

Projektiga möödunud kevadel alustades lootsid korraldajad kaasata umbes 100 õpetajat ning laagreid läbi viia ca 1500 õpilasele. „Huvi taoliste haridusliku sisuga laagrite järele oli meeletu ning seetõttu muutus kogu ettevõtmine kordades suuremaks,“ tunnistab Rakett69 Teadusstuudiote juht Kristi Märtin. „Meie jaoks oli see kinnituseks, et Rakett69 Teadusstuudiote ja AHHAA teaduskeskuse tegevus on väga oluline ning et taolisi projekte tuleb edaspidigi algatada.“ Märtini kinnitusel on tagasiside nii laagris osalenud laste kui ka juhendajate poolt olnud äärmiselt positiivne.