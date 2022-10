GALERII | Pärast kaheaastast pausi toimus taas Euroopa suurim vanatehnikalaat

15 000 m² sise- ja 260 000 m² välipinda pakkus meeletut valikut vanu autosid, mootorrattaid, maamootoreid, traktoreid, aga ka aastakümnete tagust kodutehnikat, tööriistu, lugemisvara ning detaile erinevatele sõidukitele. Laadapind on piisavalt suur, et ühe päevaga kõigi müügilettideni ei jõua.

Vaatamata sellele, et mitu laata oli koroonapiirangute tõttu vahele jäänud, polnud ostjate ootusärevus ja uudishimu kuhugi kadunud. Vastupidi – laada sissepääsu juurde hakati kogunema juba tunde varem. Müüjad ja ostjad olid kokku tulnud kõikjalt Euroopas: lisaks Saksamaale näiteks Hollandist, Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Poolast, Tšehhist, Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt jne. Veterama on koht, kust tõepoolest iga klassikaliste mootorratta-, auto- või mopeedientusiast leiab endale sobiva sõiduki või puuduva varuosa.

Esindatud on nii varuosade edasimüüjad ja replika-kaupadega kauplejad, kes on spetsialiseerunud ühele kaubamärgile, teavad iga detaili numbrit peast ja teavad täpselt, mis neil laos on. Ja siis on müügiletid, millel on lihtsalt suur kast sorteerimata karburaatoreid või tsiklijuppe, mille sisu teab müüja täpselt sama vähe kui klient. Laadaala on loogiliselt liigendatud ning väljapanekud kohati nii põnevad nagu jalutaks muuseumis.