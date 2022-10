Proovisõit | Mercedes-Benz EQB: mahukas ja säästlik pereauto

Häid näiteid sisepõlemismootori asendamise kohta elektrit tarbivaga on mitmeid ning Mercedes EQB on üks nendest. Kuigi kasutada oli esiveoline platvorm, otsustati Mercedeses kuldne kesktee üles leida ning tulemuseks on kompaktne linnamaastur, mis oleks nagu algusest peale elektrisõidukiks loodud.

Isikupärane disain

Välimus on teatavasti maitseasi ning seal hinnanguid anda on kohatu – ilu on vaataja silmades ja lõpliku hinnangu meeldivuse osas annab vaid ostja. Kuid isikupäratuse üle, nagu mõnel Mercedese varasemal mudelil, EQB puhul kindlasti kurta ei saa. Tootja on hästi välja selgitanud, mida ta kliendid tegelikult vajavad, ning auto ka vastavalt disaininud.

Piltidel näeb auto esiosa EQB kere peal veidi tavatu välja, kuid see on tõenäoliselt tingitud sellest, et oleme harjunud nägema tavalisi GLB-klassi maastureid. Tegelikult on esitulede ja iluvõre harmooniline kombinatsioon üsna sobilik väikese maasturi kujuga ning ka tagatuled on erinevad ja näevad kenamad välja kui GLB-l.

Eestvaates ongi selgelt näha, et tegemist on elektriautoga, kuna puudub tüüpiline mootori õhuvõtu radiaatorivõre, kuna esiosa on kaetud, õhuavad on ainult kaitseraua alumises osas. Üle kogu autonina jookseb aga LED-valgusriba, mis ulatub ühest esitulest teiseni ja näeb pimedas atraktiivne välja.

Väga praktiline sisemus

Kõikidel Mercedes-Benzi mudelitel on tänapäeval eranditult digitaalsed ekraanid ja see on suur ala otse juhi ees, mis ühendab armatuurlauda ja infolustisüsteemi. Mõlemad on suurepäraselt loetavad ka eredas päikesevalguses tänu kõrgele eraldusvõimele ja kontrastsusele.