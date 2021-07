Vähemalt 25-aastased autod oma täies ilus – Laitses toimus viiendat korda Youngtimer Camp

Kui youngtimer on tavaliselt auto, mida saab kasutada veel nii igapäevasõiduki kui hobiautona, siis laupäeval Laitsesse kogunenute enamik oli selgelt viimaste hulgas ning mõnelgi vanust üle poole sajandi. Eraldi pikad rivid moodustasid Mercedes-Benz ning BMW klubide sõidukid, kuid kahetsusväärselt vähe oli nõukogude/vene ning prantsuse autotööstuse toodangut. Teistel markidel on veel õppida, kuidas üheskoos paremini toimetada.

Selles vanuses autodest võib igaühest kirjutada pika loo, kui mitte lausa raamatu. Paljudel meist on mälestused mõne sarnase või lausa konkreetse autoga ning seetõttu ka oma emotsionaalne pingerida eksponaatidest, mille selgitamine teistele ei pruugi alati õnnestuda. Kuid on täiesti kindel, et iga platsile jõudnud auto vääris erilist tähelepanu ning tänu kõigile neile on lootust, et hobiautokultuur Eestis kõigile roherünnakutele vaatamata veel püsib.