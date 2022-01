Selgus tõhus viis unetusest üle saamiseks: kallista oma armsamat

Uuringu käigus avastasid eksperdid, et Ühendkuningriigis on uinumisega probleeme umbes 16 miljonil inimesel. Teadlased omistasid selle häda kortisooli vabanemisele päeva jooksul. Hormoon vastutab stressile reageerimise eest ning normaalse une jaoks on vaja selle kogust organismis vähendada, lisasid eksperdid.