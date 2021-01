Uni oli olemas juba enne aju

Taichi Itoh Jaapanist Kiushu ülikoolist ja ta kolleegid panid tähele, et mõned ained, mis ajavad inimestele une peale, evivad samalaadset toimet ka hüdradele, kirjutab ERR Novaator .

Hüdrad on väikesed mõne sentimeetri pikkused veeloomad ainuõõssete hõimkonnast, kel on olemas küll närvirakud, kuid need moodustavad üksnes hajusa võrgustiku. Kesknärvisüsteem neil puudub.