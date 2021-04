TEADUSINTERVJUU | Neuroteadlane Jaan Aru: mis toimub une ajal meie ajus

Seitse või parem kaheksa tundi katkematut und on minimaalne, mis on vajalik meie tervise ja isegi elu jaoks. Pealegi peaks uni olema piisavalt tugev, kuna aju ja keha "taaskäivituvad" just nn aeglase une faasis. Isegi mõnel päeval, mil me ei maga piisavalt või magame halvasti, on tervisele negatiivne mõju: vere glükoosisisaldus tõuseb, rakkude insuliinitaluvus suureneb, kehal on raskem põletikega toime tulla, mis suurendab vähi- ja südamehaiguste riski. Ja muidugi vajab meie aju und.

Miks me magame ja mis toimub samal ajal ajus?

Vanasti olid asjad lihtsamad ning arvati, et uni on puhkuseks. Kuid eelmise sajandi keskel avastati, et ajus on ka une ajal aktiivsus.