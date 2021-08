Uuest raamatust: Elon Musk nõudis endale Apple'i tegevjuhi kohta, Tim Cook saatis ta p...se

Elon Musk on öelnud, et püüdis 2017. aastal oma juhitud autofirmat Tesla 60 miljardi USA dollari eest Apple'ile müüa. Viimase tegevjuht Tim Cook keeldus aga seda isegi arutamast, kuigi Apple'i juhtkond hakkaski umbes tol ajal tõsiselt oma auto loomisele mõtlema.

Kuulsa USA ärilehe The Wall Street Journal reporterina töötav Tim Higgins üllitas aga hiljuti raamatu "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century" (eestikeelne pealkiri kõlaks "Võimumäng: Tesla, Elon Musk ja sajandi suurim panus" vm), mis Tesla-Apple'i lugu põneva kõlakaka rikastab.

Põhjus, miks Tim Cook ei hakanud Muski pakkumist isegi arutama, kuigi too küsis 60 miljardi dollari näol vaid kümnendiku Tesla hetke-turuväärtusest, on see, et Musk tahtis lisaks Cooki ametikohta.

Täpselt nii: Musk soovis ise Apple'i tegevjuhiks hakata ja nimetas seda Tesla müümise eeltingimusena. Küsida võib muidugi kõike, aga Cook ei hakanud seepeale enam asja pikemalt arutama, saatis Muski peesse (originaalis f*** you), lõpetas telefonikõne ja keeldus hiljem kokku saamast.

Musk on juba postitanud kõlaka ümberlükkava säutsu, mille sisu on siiski üsna ambivalentne – eesti keelde tõlgituna umbes "no see on küll omamoodi nägemus sellest, kuidas Apple ei ostnud Teslat".

Ka on Musk avalikkuse ees (meedias) kinnitanud, et pole Apple'i tegevjuhi kohta endale küsinud.

Well, this is a different perspective on Apple not buying Tesla https://t.co/Fn6yvfrxlP pic.twitter.com/T1xcIHCQCp — Mark Gurman (@markgurman) July 30, 2021

Kindlalt võib uskuda ainult, et Musk tõesti oli valmis Teslast vabanema, et oma muudele plaanidele keskenduda ja lisaraha saada.

Guru on tunnistanud, et Tesla on olnud tema elu suurim stressiallikas üldse, ja meenutanud, et kuni 2019. aasta keskpaigani oli firma juhtimine "tootmise ja logistika põrgu".

Tesla juhtimine oli Muski sõnul eriti kohutav kuni Model 3 täistootmisse jõudmiseni, aga skandaalid ja kohtuasjad jälitavad firmat tegelikult siiani.