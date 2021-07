Elon Muski elu stressiallikas nr 1: autofirma Tesla!

Võib siiski väita, et üks Muski suurimaid õnnestumisi on autofirma Tesla Inc., mille tegevjuhina töötab ta aastast 2008 ning mille põhiinvestor ta oli firma loomise aegu.

Üllatusena mõjub aga Muski hiljutine plokiahela-tehnoloogiate-teemalisel konverentsil The B Word avalikkuse ette jõudnud väide, et Tesla on olnud ühtlasi tema suurim stressiallikas nii isiklikus kui ka tööelus.

Kuna Muski n-ö kontol on Tesla kõrval veel terve hulk ambitsioonikaid ettevõtmisi, seitse last ja suur suu, mis aina pahandusteni viib, võiks arvata, et tema elus on rohkem kui üks tegur, mis palju stressi toob.

"Ma ütleksin, et mul on päris karme elukogemusi ja Tesla vastutab vast kahe kolmandiku valu eest, mida era- ja tööelus tundnud olen," kinnitas guru.

Tesla juhtimine on osutunud tema sõnul nii valuliseks kogemuseks soovi tõttu "õiget asja ajada" – just taastuvenergiat kasutavaid sõidukeid toota. Seni oli peamurekoht tootmismahtude kasvatamine, hetkel tema väitel sõidukitele akude tootmine.

Muski väljaütlemised ja äriotsused on siiski Teslale aastate jooksul omajagu kahtlast mainet toonud.

Neist uusim on hiljuti USAs alanud ja ruttu tuliseks muutunud kohtuvaidlus selle üle, kas Teslal tasus 2016. aastal päikeseenergiafirma SolarCity ära osta, mis pankroti äärel hingitses.

Hagi algatanud investorid väidavad, et see oli nende raha raiskamine ning nõuavad, et Musk kulutuse – 2,6 miljardit USA dollarit, praegu ligi kaks miljardit eurot – päris oma rahaga Teslale korvaks. Tehing olla isiklikku kasu toonud nii Muskile kui ka SolarCity kahele asutajale, kes on Muski nõbud.

Loodetavasti mahendab kohtu ette sattunud guru meelt teadmine, et kuigi Tesla ületab uudisekünnise tihti mitte just meelitavate uudiste toel, on tema populaarsus mõnel pool siiski vankumatu, eriti Hiinas.

Praegu jagab Musk end peamiselt kahe töökoha vahel: Tesla ja kosmosefirma SpaceX. Tema uusima, seitsmenda lapsega tegeleb peamiselt tolle ema.