Apple’i auto meeskond kahaneb: osakonna juhid lahkuvad

Apple hoidis vahepeal mitut rauda tules ning kinnitusi läbirääkimiste kohta tuli mitmetelt autotootjatelt, sealhulgas Hyundailt . Vastutasuks auto tootmise eest pakuti suurt investeeringut Kiasse . See kokkulepe jäi siiski sündimata ning paistab, et tegu pole esimese ega viimase tagasilöögiga.

Apple hoiab oma autodivisjonis palgal mitusadat inseneri, kelle ülesanne on isejuhtiva sõidutehnoloogia arendamine. Auto ise pole veel kujugi võtnud, kuid juba lahkuvad mitmed autodivisjoni kõrgemad juhid teistele töödele.

See seab autoprojekti edu kahtluse alla juba enne, kui see õieti alatagi saab. Uudis tuleb nädal pärast Apple’i iga-aastast arendajate konverentsi, kus firma end kiitmast ei väsinud.