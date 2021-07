Trinitiit: kummaline materjal, mida looduses praktiliselt ei teki, tuumaplahvatuses aga küll

Osal 1945. a plahvatuses tekkinud trinitiidist on viiekordne pöördsümmeetria, mis tähendab, et selle aatomid moodustavad 20-küljelise ruumilise kujundi, mida nimetatakse ikosaheedroniks.

Taolist äärmiselt tavatut sümmeetriat, mille tekkimine Maal praegustes looduslikes tingimustes pole võimalik, kirjeldab teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Science ilmunud teadustöö .