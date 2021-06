Koroonapandeemia plusse: gripp on väiksem probleem usutavasti ka edaspidi

Sellised probleemid võivad aga kaduda, milles tuleb tänada... koroonapandeemiat. Tundub, et see kahandas gripiviiruste liigirikkust – H3N2 üks klaad paistab olevat vahepeal välja surnud. Sama võib öelda näiteks kahe B-gripiviiruse tüve kohta, mil nimeks B/Yamagata.

Grippi ja COVID-19 põhjustavate viiruste arengut jälgivasse varamusse GISAID lisandus mullu 200 gripiviiruste geenijärjestust. Tavaliselt on see arv olnud pigem 20 000.

Asjatundjad on lootusrikkad, aga ei julge veel kindlalt väita, et pandeemia – õigemini selle tõkestamise strareegiad – tõesti aitasid mõne gripivariandi "välja suretada".

Muutuses võib olla oma tähtis roll sellel, et uurijad on esmajoones hõivatud SARS-CoV-2 viiruse uurimisega ja gripiviirustega tegeleb senisest palju väiksem arv inimesi. Lisaks sekveneeritakse ringlevatest gripiviirustest ka parimal juhul ainult osad, mitte kaugeltki kõik – selle järgi on raske kindlalt väita, et mingi variant on tõesti kadunud.