Eestil on nüüd digitaalne vaktsineerimispass – 18 riiki on vaktsineeritud reisijatele juba avatud

Alates 19. aprillist lubatakse Euroopa Liidust, Uus-Meremaalt, Austraaliast, Lõuna-Koreast, Taist, Rwandast, Singapurist, Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Iisraelist, Serbiast ja Araabia Ühendemiraatidest pärit reisijatele Kreekasse karantiin jäämata, kui nad on saanud COVID-19 vaktsiini mõlemad annused vähemalt 14 päeva enne riiki saabumist. Samuti ei pea nad esitama negatiivset COVID-19 PCR testi. Need, kes pole vaktsineeritud, peavad esitama negatiivse COVID-19 PCR testi 72 tunni jooksul pärast Kreekasse saabumist. Viie aasta vanused ja nooremad lapsed on piirangutest vabastatud.

Kõigile rahvusvahelistele saabujatele tehakse Kreekas pisteline ja kohustuslik tervisekontroll, mis võib hõlmata kiiret COVID-19 antigeeni testi. Need, kellel on SARS-Cov-2 positiivne tulemus, transporditakse Kreeka valitsuse tasulisse karantiinhotelli, kus nad teevad tulemuste kinnitamiseks COVID-19 PCR testi. Reisijate puhul, kelle test on taas positiivne, jäävad nad karantiini vähemalt 10 päeva, pärast mida tehakse neile uus test, et teha kindlaks, kas nad on lõpuks koroonast vabad.