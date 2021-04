Eesti digitaalne vaktsineerimistõend sai valmis

„Vaktsineerimist tõendava QR-koodiga on esmakordselt võimalik kinnitada, et seal olevad andmed pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed," selgitas sotsiaalministeeriumi IT-üksuse TEHIKu tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Digiloos luuakse kasutajatele PDF-formaadis vaktsineerimistõend ka juhul, kui nad on saanud vaid ühe vaktsiinidoosi. Loodud QR koodi kontrollimiseks pole vaja näiteks piirivalvuril teha muud, kui suunate sellele oma mobiiltelefoni kaamera – selle järel avaneb unikaalse URL-iga veebileht, millel on näha, et blockchaini tehnoloogias loodud sertifikaat on usaldusväärne, lisaks vaktsineeritu isikukood, vaktsineerimise aeg ja asukohariik, vaktsiinitüüp, vaktsineerimiste arv jms.



Juunis luuakse võimalus lisada samasse tõendisse ka kinnitatud info COVID-19 testitulemuste või läbipõdemise kohta.

Jaaguse sõnul saavad tõendi endale genereerida hetkel vaid vaktsineeritud inimesed – neile tekib patsiendiportaalis selleks eraldi nupp.

„Pärast vaktsineerimist edastab tervishoiutöötaja tervise infosüsteemi immuniseerimise teatise, mille alusel saabki inimene endale selle tõendi genereerida," selgitas Jaagus.

Terviseminister Tanel Kiik rääkis, et vaktsineerimistõend on praegu mõeldud eeskätt piiriületusel vaktsineerituse tõendamise lihtsustamiseks ning sõltuvalt sihtriigis kehtivatest piirangutest võib anda vabastuse näiteks eneseisolatsioonist, nagu see on Eestis.

„Arutelud võimalike siseriiklike kasutusvaldkondade üle seisavad veel ees. Kindlasti ei tohiks erisuste tegemine olla kellegi suhtes diskrimineeriv olukorras, kus vaktsiin ei ole veel kõigile kättesaadav," ütles Kiik.

Vaktsineerimistõend ei ole eeltingimuseks riiki sisenemisel, samuti ei garanteeri see inimesele vabastust eneseisolatsioonist kõigis riikides – tuleb alati arvestada võimalike piirangutega sihtriigis.