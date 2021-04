CRISPR-geenikääride varjukülg: DNA muutmine toob ka ebasoovitavaid muutusi

Kui aga miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis on sel reeglina omad puudujäägid või varjuküljed – nii ka kõnealusel juhul.

Mis veel hullem: geenikääride töö täpsust kontrollivate testide põhjal võivad sellised muutused täiesti märkamatuks jääda. See tähendab, et varasemates edukates CRISPR-ikasutamise näidetes võib olla ohtlikke vigu, mis viivad halvimal juhul vähktõve tekkimiseni. Kliiniliste katseteni jõudes on see tõsine oht, mida arvesse võtta.