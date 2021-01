Inimese tervist võivad mõjutada ka elukaaslase geenid

Ligi 81 000 paarilt kogutud andmete põhjal tuvastasid uurijad seoseid inimeste isikuomaduste ja nende partnerite genoomide vahel ning järeldasid, et umbes veerand neist olid põhjuslikud.

Mitu varasemat uurimust on esitanud tõendeid kaudsetest mõjudest loomade asurkondades ja paar uurimust isegi konkreetseid mõjusid inimestel — sh koolilaste kalduvus suitsetada ja nende haridusalane sooritus. Need uurimused annavad mõista, et ka inimesi mõjutab nende kaaslaste geneetiline kood.