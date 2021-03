Elu ilma banaanideta? Reaalne võimalus, aga sellest võib meid päästa CRISPR-geenitehnika

99% maailmas nüüdisajal söödavatest banaanidest on sordist nimetusega Cavendish, mis võib meie toidulaualt aga peagi kaduda. Selles on süüdi seenhaigus TR4 ehk Panama haigus, mis banaanitaimi tapab ja mille vastu pole abi ühestki pestitsiidist.

Lootus pole siiski kadunud, kuna Austraalias tegutseva Queenslandi tehnikaülikooli uurimisrühmal õnnestus geenitehnika-tööriistaga CRISPR luua Cavendishi variant, mis on TR4 suhtes resistentne.

Teadlased lülitasid Cavendishi banaanidel sisse geeni, mis muidu pole aktiivne, kuid aktiveerituna pakub kaitset TR4 vastu. Meetodit on juba katsetatud ja tulemused olid nii head, et toiduainehiiglane Del Monte Foods eraldas uurijaile raha meetodi kaubanduslikustamiseks.

Geenitehnika-vahendid annaksid banaanikasvatajaile aega selleks, et lahendada veel üks probleem — asjaolu, et pea kõik söödavad banaanid maailmas on samast sordist. Praegu tegelevad kasvatajad uute sortide aretamisega, kuid korraga maitsvate ja kergesti kaubastatavate sortide rafineerimine võtab aega.