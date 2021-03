Kes päästab meie telefonid, arvutid ja autod? Maailmas on tekkinud suur kiibipuudus

Aga kuna olukord pole paranemas, vaid pigem vastupidi, siis kujuneb sellest ilmtingimata üks märksõnu, mis iseloomustab tänavust tehnoloogia-aastat.

Kiipe vajab moodne ühiskond hädasti: nood hoiavad käigus kõikvõimalikke seadmeid ja süsteeme arvutitest ja nutiseadmetest kuni... raske on öelda, kus vallas digivõimalusi veel ei kasutata.

Isegi su telefonilaadijas on tänu selles leiduvale protsessorile juba rohkem arvutusvõimsust, kui inimesed esmakordselt Kuule viinud arvutis.

Koroonapandeemia mõjul tekkis tootmises aga seisak, mis oli laiemalt tuntav juba mullu. Pole kiipe – ei saa plaanitud koguses ja tempos toota kõikvõimalikke moodsaid asju arvutitest autodeni.

Kuna inimesed istuvad juba aasta vältava koroonapandeemia tõttu senisest rohkem kodus (või siis liiguvad vähem ringi), on neile vaja ka senisest rohkem arvuteid, nutiseadmeid ja muud säärast kaupa. Rääkimata sellest, et inimkond sigib üsna jõudsalt ja kõik tahavad digiühiskonna võludest osa saada, tarbijaks hakata.

Globaalne kiibivajadus aina kasvab. Asjatundjad ennustavad, et maailm kulutab neile tänavu 395 miljardit eurot, sellest kümnendik autotööstuse tarbeks (moodsa aja autodes on palju elektroonikat).

Tekkinud defitsiidis ei saa siiski süüdistada pelgalt pandeemiat, mis ei lase vabrikutel täisvõimsusel huuata. Asi on selles, et 70% kiipidest toodavad ainult kaks firmat – Taiwani TSMC ja Lõuna-Korea Samsung.

Kiibitootmine on tohutu nõudluse tõttu kahtlemata tulus äri, aga alustada on seda raske. Et tõesti tipptasemel kiipe toota, on vaja püsti panna vabrik, mis nõuaks usutavasti 8,5–10 miljardit eurot ja isegi siis kuluks täistootmisvalmiduseni jõudmiseks vähemalt kolm aastat.

"Peamine jama on selles, et protsessoreid (CPU) oskavad toota väga vähesed firmad, selline tegevus on enam-vähem aatomite rittaladumiseni jõudnud. Aga vajadus igale poole mikroskeem sisse pista on laienenud igasse valdkonda, nõudlus kasvab meeletult," leiab teenekas tehnoloogia-ajakirjanik Kaido Einama (AM.ee).