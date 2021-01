Pandeemiast haaratud USA ei saa hakkama viiruse uute tüvede leidmisega

Kuna viirus on aina muutumas, on loomulikult USAs levimast leitud ka selle uusi harusid – eriti neid kurjakuulutavaid Ühendkuningriigi ja Lõuna-Aafrika vabariigi omi. New Jerseys oli ka juba esimene surmajuhtum, mis UK tüvega nakatumisest alguse sai.

USA terviseeksperdid, sh need, kes tegelevad pandeemiaga Valge Maja esindajatena, tunnistavad avalikkuse ees, et riigis napib viiruse uute harude otsimise ja avastamise võimekust, mis toimub COVID-19 näidistes leiduvat RNA-d uurides, kirjutab Popular Science.

Sellealane töö on tähtis: uute harude rutuline avastamine võimaldab valitsusel piiranguid vajadusel ruttu muuta ja karmistada. Ka saab rutem välja selgitada, kas viirus on vaktsiinikindlam ja sellega kaasnev haigus karmim kui seniste CoV-2 variantide puhul

Stanford Medicine'i gruppi kuuluvate tervishoiuasutuste kliinilise viroloogialabori meditsiinidirektor Benjamin Pinsky möönab: "Sekventseerimine ja viiruseharude avastamise pingutused on üsnagi hajusad. Nii vähese reaalajas analüüsimisega on oht, et kui USAs tekib ohtlik kodumaine haru, ei saada sellest teada enne, kui nakatunud on palju inimesi."