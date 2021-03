COVID-19 mõju nahale: koroonahaigusele võivad viidata ka lööbed

Lööve on vähem levinud sümptom. Siiski on oluline teada, kuidas COVID nahka mõjutab. Üks hiljutine uurimus näitab, et 17%-l COVIDi-patsientidest, kellel esines rohkem kui üks sümptom, ilmnesid esimesena just nahalööbed ja 21%-l patsientidest olid lööbed haiguse ainus sümptom.