SpaceX-i kosmoselaev põkkus Rahvusvahelise Kosmosejaamaga ning nüüd saavad sinna lõksu jäänud astronaudid koju naasta

16. märtsil ISS-ile jõudnud meeskonda Crew-10 kuuluvad NASA astronaudid Anne McClain ja Nicole Ayers, Jaapani astronaut Takuya Onishi ning Venemaa kosmonaut Kirill Peskov. Kui uus meeskond on jaamas kohanenud ja üleandmisprotsess on lõpule viidud, peaksid Wilmore ja Williams koos NASA astronaudi Nick Hague’i ja venelase Aleksandr Gorbunoviga Maale naasma. Nende tagasilend on praegu kavandatud kahe päeva pärast, kuid NASA ametnikud hoiatavad, et see võib edasi lükkuda, juhul kui ilmastikutingimused Maal ei ole kapsli turvaliseks maandumiseks sobivad.

NASA otsustas, et astronautide ohutus on prioriteet ning valis nende Maale toomiseks hoopis SpaceX-i kapsli Crew Dragon, mis oli juba tõestanud oma töökindlust varasemate lendude jooksul. NASA töötas välja plaani tuua Wilmore ja Williams tagasi Maale järgmise meeskonnavahetuse käigus, kuigi see tähendas nende jaoks veel mitu kuud kosmoses viibimist.

SpaceX-i kosmoselaev Crew Dragon põkkus 16. märtsi varahommikul edukalt Rahvusvahelise Kosmosejaamaga (ISS), toimetades sinna neli uut astronauti ja võimaldades sellega kahe NASA astronaudi kauaoodatud tagasipöördumist Maale. NASA teatel kulus kapslil umbes 29 tundi, et pärast starti Maalt jõuda ISS-ini ja edukalt selle külge kinnituda. See sündmus on märgilise tähtsusega, kuna see võimaldab astronautidel Butch Wilmore’il ja Sunita Williamsil lõpuks pärast rohkem kui üheksakuulist sunnitud viibimist kosmosejaamas koju tulla.

NASA ametnik Steve Stich kinnitas, et Wilmore ja Williams tegid ISS-il viibimise ajal suurepärast tööd ning nende panus oli väga oluline. Siiski on ilmselge, et nii pikk ja planeerimata viibimine kosmoses mõjutas nende isiklikku elu. Briti teadlane dr Simeon Barber märkis BBC-le, et selline viibimine kosmoses võib olla psühholoogiliselt keeruline, kuna astronautidel oli kavas lühike missioon, mitte peaaegu aasta pikkune eemalolek. Williams ise on siiski öelnud, et tunneb ISS-il end õnnelikuna, kuid on kahtlemata rõõmus võimaluse üle naasta Maale ja oma lähedaste juurde.

NASA otsust Starlineriga mitte riske võtta kritiseeris Boeing, kes väitis, et nende laev oleks olnud piisavalt turvaline, et Wilmore ja Williams tagasi tuua. Ka USA ekspresident Donald Trump ja SpaceX-i tegevjuht Elon Musk kommenteerisid olukorda, süüdistades viivituses poliitilisi motiive. Trump väitis veebruaris antud intervjuus, et astronaudid jäeti ISS-ile maha „poliitilistel põhjustel“, ning Musk toetas sarnast arvamust. NASA aga lükkas need väited ümber, öeldes, et nende ainus eesmärk oli astronautide turvaline tagasipöördumine ning et SpaceX oli lihtsalt kõige usaldusväärsem valik.

Wilmore’i ja Williamsi tagasipöördumine on märgilise tähtsusega ka NASA jaoks, kuna see lõpetab Boeing Starlineri programmi ühe keerukama peatüki. Boeing püüab jätkata oma kosmoselaeva arendamist, et sellega saaks tulevikus teostada NASA meeskonnalende, kuid SpaceX-i Crew Dragon jääb praegu peamiseks vahendiks astronautide transportimiseks ISS-ile ja tagasi.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada