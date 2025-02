Inimkonda ohustab salapärane asteroid, Hiina soovib seda kursilt eemale juhtida

Teadlased jälgivad asteroidi 2024 YR4, mis võib väikese tõenäosusega Maaga 2032. aastal kokku põrgata. Selle läbimõõt jääb vahemikku 40–90 meetrit, kuid täpne suurus ja orbiit pole veel kindlaks tehtud. Euroopa Kosmoseagentuur on lisanud asteroidi kõrgete riskide nimekirja, kuigi kokkupõrke tõenäosus on vaid 2,2%.

Hiina on varem teatanud, et loob planeedi jaoks kaitsemeeskonda, mis vajadusel tegeleks ohtlike asteroidide trajektoori muutmisega. Nad on välja töötanud kaitsemissiooni, mis võib startida 2030. aastal ja mille eesmärk on sundida Maale lähenevat asteroidi kurssi muutma kokkupõrke läbi. Sarnase katse tegi NASA 2022. aastal DART-missiooniga. Kui asteroid kujutab tõepoolest ohtu, võivad Hiina ja NASA ühiselt rakendada meetmeid selle orbiidi muutmiseks.