FOTO | Euclid jäädvustas Einsteini rõnga – rõngakujulise moonutatud valguse galaktikast, mida varjab teine galaktika

Euroopa Kosmoseagentuuri teleskoop Euclid jäädvustas haruldase Einsteini rõnga, mis näitab, kuidas gravitatsioon võib ruumi tugevalt kõverdada. Pildil on galaktika NGC 6505, mida ümbritseb täiuslik valgusrõngas – tegelikult on see teise, kaugema galaktika valgus, mis paindub esiplaanil oleva galaktika gravitatsiooni mõjul.

Astronoomid peavad seda avastust erakordseks, kuna sedavõrd täiuslik Einsteini rõngas on väga haruldane. See nähtus on näide tugeva gravitatsioonilise läätse efektist, kus massiivne objekt kosmoses kõverdab enda taga asuva valgusallika kiiri. Sellised nähtused on väärtuslikud tööriistad astronoomidele, aidates tuvastada kaugemaid objekte ja hinnata läätse rolli mängiva galaktika, sealhulgas tumeaine, massi. Antud juhul koosneb galaktika NGC 6505 hinnanguliselt umbes 11% ulatuses tumeainest.

NGC 6505 asub Maast umbes 590 miljoni valgusaasta kaugusel, samas kui taustgalaktika, mille valgust me rõngana näeme, asub 4,42 miljardi valgusaasta kaugusel. Üllatav on see, et rõngas avastati galaktikas, mis on astronoomidele tuntud juba 1884. aastast, kuid varem seda nähtust ei märgatud. See tõestab teleskoobi Euclid võimekust avastada uusi detaile ka hästi uuritud piirkondades.

Euclidi peamine missioon on uurida tumeainet ja tumeenergiat, mis moodustavad umbes 95% universumi massist. 2023. aastal Euroopa Kosmoseagentuuri poolt käivitatud projekt, mille maksumus oli miljard eurot, loob kõige täpsema kolmemõõtmelise kaardi universumist. Teleskoop suudab tuvastada galaktikaid kuni 10 miljardi valgusaasta kaugusel ja mõõta universumi paisumise kiirust, mis aitab paremini mõista tumeda energia mõju kosmose arengule.

