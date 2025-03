Salapärane kosmosest pärit signaal „narris“ aastaid teadlasi: lõpuks leiti üles ka selle allikas

Umbes kümme aastat püüdsid astronoomid kosmosest saabuvat salapärast raadiosignaali, mille iseloomulikuks tunnuseks oli kordumine iga kahe tunni tagant. Pikka aega polnud teadlastel aimu, mis võis olla selle kummalise nähtuse põhjustajaks, kuna varasemalt oli sedavõrd stabiilseid ja korduvaid signaale tulnud peamiselt ainult neutronitähtedelt. Nüüd on rahvusvaheline teadlaste meeskond viimaks leidnud sellele nähtusele tõenäolise seletuse, keskendudes põhjalikult Suure Vankri tähtkujule, kust signaal pärit on.

Pärast põhjalikku uurimist võimsate teleskoopidega selgus, et raadiosignaalide taga on kaks üksteise ümber tiirlevat surnud tähte – valge ja punane kääbus. Need kaks tähte asuvad väga lähestikku ning tiirlevad teineteise ümber erakordselt kiiresti. Just selline kiire ja lähedane liikumine põhjustab kahe tähe magnetväljade pidevaid kokkupõrkeid, mille tagajärjel tekivad plahvatuslikud raadiopursked. Need pursked jõuavadki kosmilise signaalina Maale ning korduvad iga kahe tunni järel.

See avastus on astronoomide jaoks oluline, sest varasemalt ei ole taolisi stabiilseid ja pikaajaliselt korduvaid raadiosignaale seostatud tavaliste tähtedega, vaid peamiselt neutronitähtedega, mis on äärmiselt tihedad ja kiiresti pöörlevad objektid. Uus uurimus aga tõestas esmakordselt, et ka tavalised tähed, kui nad on piiratud kitsa kaksiksüsteemiga, võivad oma magnetväljade keerukate koostoimete tõttu tekitada sarnaseid raadiosignaale.

Teadlased rõhutavad, et kuigi avastus annab selgituse konkreetsele nähtusele, on kosmos endiselt täis sarnaseid saladusi ja küsimusi. Näiteks registreeritakse kosmosest sageli ka kiireid raadiopurskeid, mille päritolu ja mehhanism on jätkuvalt mõistatuseks. Värsked tulemused avaldati mainekas teadusajakirjas Nature Astronomy ning neid peetakse oluliseks sammuks universumi erinevate raadionähtuste mõistmisel.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada