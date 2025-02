Tõenäosus on rohkem kui 1%: 2032. aastal võib meie planeet kokku põrgata asteroidiga

Astronoomid jälgivad tähelepanelikult äsja avastatud asteroidi 2024 YR4, mis võib 2032. aastal Maa poole suunduda. Kuigi kokkupõrke tõenäosus on vaid 1,3%, on see taevakeha hetkel meie planeedi jaoks kõige ohtlikum. Kui asteroid tõepoolest Maaga kokku põrkaks, võiks löök olla võrreldav tuumaplahvatusega ja põhjustada ulatuslikke purustusi.

Euroopa Kosmoseagentuur on rahustanud avalikkust, öeldes, et 99% tõenäosusega möödub asteroid Maast ohutult, kuid täielikku kindlust hetkel pole. 2024 YR4 avastati alles hiljuti, mistõttu on täpse trajektoori määramine keeruline. Selle hinnanguline suurus jääb 40 ja 90 meetri vahele ning praegu paigutub see ohutaseme poolest Torino skaalal tasemele 3 – see tähendab, et selle jälgimine on vajalik, kuid paanikaks pole põhjust.