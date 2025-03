„Venemaal on ressurssidega suuri probleeme.“ Ukraina armee asus Donbassis rünnakule. Mida nad suudavad ära teha?

Ukraina armee on alustanud vasturünnakuid Pokrovski ja Toretski suunal, surudes Vene vägesid tagasi ja vallutades osa kaotatud positsioone. Kevade saabudes on Venemaa pealetungi hoog Donbassis raugenud, mis on andnud Ukrainale võimaluse taktikaliste vastulöökide läbi viimiseks. Vene üksused on endiselt aktiivsed mitmel rindelõigul, kuid nende edasiliikumine on osutunud väga aeglaseks ja raskeks, võrreldes sügis-talvise kampaaniaga.