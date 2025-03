„See on punane joon.“ Ekspert selgitab, millise arengu tõttu puhkeks 2025. aastal maailmas veel üks kuum sõda

Armeenia on viimastel aastatel Venemaa mõjusfäärist eemale liikunud ning otsib endale uusi strateegilisi liitlasi ja relvatarnijaid, et tugevdada oma kaitsevõimet ja tasakaalustada Aserbaidžaani kasvavat sõjalist üleolekut. Selle pöörde on tinginud nii Venemaa sissetung Ukrainasse kui ka 2020. aasta teine Mägi-Karabahhi sõda, mille tagajärjel kaotas Armeenia suure osa oma territooriumi ja kandis suuri kaotusi nii relvastuses kui ka elavjõus.