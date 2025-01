Kohtumine 160 000 aasta pärast: kuidas näha haruldast komeeti, mis lähenes viimati Maale kiviajal?

NASA andmetel on komeedi täpset heledust raske ette ennustada, kuid seda on tõenäoliselt võimalik palja silmaga jälgida. Esmaspäeval jõudis komeet oma periheeli, mis on tema maksimaalne lähim punkt Päikesele, ning sel ajal on ta kõige paremini nähtav. Ametlikult saab komeeti vaadelda alates esmaspäeva õhtust.

Kuigi täpne koht, kust komeet kõige paremini paistab, pole teada, usuvad astronoomid, et seda näeb kõige selgemini lõunapoolkeral. Komeet avastati eelmisel aastal NASA asteroidide jälgimissüsteemi ATLAS abil, mis on mõeldud Maale ohtlikke asteroide tuvastamiseks. Selle nimi tuleneb süsteemi ingliskeelsest nimest Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. Orbiidi arvestuste järgi möödub komeet Päikesest ligikaudu 13,3 miljoni kilomeetri kauguselt. Teadlased on kindlaks teinud, et komeedi C/2024 G3 tiirlemisperiood on umbes 160 000 aastat, mis tähendab, et just nii sageli külastab see ka meie planeedi lähedust.