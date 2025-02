Trump võttis valitsuse veebisaitidelt maha kliimasoojenemist ja tervist käsitlevad teemad

Keskkonnaandmete ja rahvatervise põhiressursid on juba föderaalsetelt veebisaitidelt maha võetud ja peagi võib kaduda veel rohkem, kuna Trumpi administratsiooni eesmärk on eemaldada kõik, mis on seotud kliimamuutuste, rassilise võrdõiguslikkuse või soolise identiteediga.

Sotsiaalmeedias levisid täna hoiatused haiguste kontrolli ja ennetamise keskuste (CDC) eelseisva puhastuse kohta, mis õhutas üleskutseid võimalikult palju andmeid võimalikult kiiresti päästa. CDC jagab andmeid paljude erinevate teemade kohta, alates kroonilistest haigustest kuni liiklusvigastuste, tubakatoodete kasutamise, vaktsineerimiste ja rasedusteni USAs - ja see on vaid üks ametitest, mis on sihikule võetud.

Õnneks on teadlased kuude kaupa valitsuse veebisaite arhiveerinud. See on tüüpiline iga valitsuse vahetuse puhul, kuid Donald Trumpi tagasipöördumisega ametisse oli see veelgi hädavajalikum.

CDC sotsiaalse haavatavuse indeks ja keskkonnaalase õigluse indeks - vahendid, mis võiksid näidata, kas teatud elanikkonnarühmadele võivad tekkida ebaproportsionaalsed terviseriskid - on mõlemad viimase nädala jooksul välja lülitatud.

Ametisse astumisest alates on Trump püüdnud tühistada eelmiste administratsioonide tööd tervisealase ebavõrdsusega tegelemiseks. Presidendi käskkirjas kirjutas Trump, et mitmekesisus, võrdsus ja kaasamine on valitsusasutusi korrumpeerinud.

Samuti väitis ta, et kliimaalane ekstremism on plahvatuslikult suurendanud inflatsiooni ja ülekoormanud ettevõtteid regulatsiooniga. Tema esimese ametiaja jooksul vähenes mõiste „kliimamuutus“ kasutamine föderaalsete keskkonnaagentuuride veebisaitidel peaaegu 40 protsenti.

USA transpordiministeeriumi prioriteetide veebisaidilt on eemaldatud nii kliimat ja jätkusuutlikkust kui ka võrdõiguslikkust käsitlevad leheküljed.

Donald Trumpi jõupingutused välisabi piiramiseks näivad olevat viinud ka HIVi ja AIDSi käsitleva teabe mahavõtmiseni. USA AIDSi hädaabiprogrammi andmete veebileht võeti sel nädalal maha.