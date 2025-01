Valges Majas arutatakse TikToki müüki Oracle’ile ja Microsoftile

Valge Maja läbiräägitava tehingu kohaselt säilitab TikToki Hiinas asuv omanik ByteDance vähemusosaluse ettevõttes, kuid rakenduse algoritmi, andmete kogumise ja tarkvara uuendamise üle teostab järelevalvet tarkvarafirma Oracle.

See tähendaks, et Ameerika investoritele kuuluks enamusosalus TikTokis, kuid tehingu tingimused võivad muutuda ja neid veel täpsustatakse.

„Eesmärk on, et Oracle saaks tõhusalt teostada järelevalvet selle üle, mis TikTokiga toimub,“ ütles läbirääkimistega otseselt seotud isik uudisteagentuurile NPR. „ByteDance ei kaoks täielikult ära, kuid see minimeeriks Hiina omandit.“

Teiste potentsiaalsete investorite hulka kuulub Microsoft.

Veel 2020. aastal andis Trump oma õnnistuse TikToki ülevõtmiskatsele, milles osalesid Oracle ja Walmart, mis lõpuks nurjus.

Oracle’i ja Valge Maja ametnikud pidasid reedel kohtumise võimaliku tehingu teemal ning teine kohtumine on planeeritud järgmiseks nädalaks, ütles aruteludega seotud allikas. Ta lisas, et Oracle on huvitatud TikToki osalusest kümnetes miljardites, kuid ülejäänud osa tehingust on muutuvas seisus.

Kuigi hinnangud selle kohta, kui palju TikToki ülemaailmne äri väärt on, varieeruvad, on Valge Maja esindajad öelnud, et ByteDance usub, et see võiks maksta vähemalt 200 miljardit dollarit, mis on allika sõnul väljaspool mis tahes investorite konsortsiumi võimalustest.

Üks asi on ebaselge: mida täpselt Trump mõtleb selle all, et USA-l peaks olema õigus saada 50% TikTokist. Mõned on oletanud, et see tähendab, et Trump nõuab TikToki osalist riigistamist, teised on väitnud, et tegemist on ebatäpse sõnastusega olukorra kohta, kus Ameerika erainvestorid omavad ettevõttes 50% osalust. „Keegi ei näi teadvat, mida ta selle kommentaariga mõtleb,“ ütles kõnelustega seotud allikas.

Hiina eksperdid on öelnud, et Peking võib olla huvitatud TikToki müügi heakskiitmisest kui läbirääkimistaktikast, et püüda võita Valges Majas tariifivabastust.