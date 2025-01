Venemaa majandusteadlane ja endine president Vladimir Putini majandusnõunik Andrei Illarionov on 2005. aastast olnud Putini administratsiooni häälekas kriitik. Pärast Venemaalt lahkumist on ta töötanud mitmes mõttekojas ja osalenud poliitilistes aruteludes. Illarionov on avalikult kritiseerinud ka USA endist presidenti Joe Bidenit ja tema poliitikat. Praegu on Illarionov seotud Center for Security Policyga (CSP), kus töötab Venemaa ja Euroopa asjade vanemanalüütikuna.

Viimasel ajal algavad teie intervjuud sellega, et te selgitate intervjueerijale, et Trump on parem kui Obama ja Biden. Kuid kui viimase nädala lääne, Ukraina ja meie meediat vaadata, siis on palju lugusid sellest, milline võib olla kõige halvem stsenaarium, mis Trumpi nelja-aastase ametiaja jooksul realiseerub. Palun teilgi sellest alustada: milline on Balti riikide ja Ukraina jaoks kõige halvem stsenaarium, mis järgmise nelja aasta vältel võiks täituda?

