Ajalooline päev: Google Maps muudab juba täna Mehhiko lahe Ameerika laheks

Goole märkis X-s, et muudatus viiakse ellu pärast värskenduse ilmumist geograafiliste nimede infosüsteemis GNIS .

„Meil on pikaajaline tava kohaldada nimemuudatusi, kui neid on ametlikes valitsuse allikates värskendatud,“ seisab Google’i postituses.

Nagu ikka, saavad ka nende nimede puhul olema nime uued kirjapildid riigiti erinevad, ehk et näiteks Eesti kasutajad näevad Mapsis ametlikku kohalikus keeles nime.

USA siseministeerium teatas eelmisel nädalal, et kavatseb järgida Trumpi täitevkorraldust nimemuudatuste rakendamiseks.

„USA geograafiliste nimede nõukogu, mis on siseministeeriumi alluvuses, töötab kiiresti selle nimel, et ajakohastada ametlikku föderaalset nomenklatuuri geograafiliste nimede infosüsteemis, et kajastada neid muudatusi, mis jõustuvad kohe föderaalses kasutuses,“ teatas ministeerium.