Ameeriklased peavad Volkswagen ID.7-st suu puhtaks pühkima

Volkswagen on teatanud, et tühistab täiselektrilise sedaani ID.7 turuletoomise Põhja-Ameerikas, viidates piirkonna keerulisele elektriautode turuolukorrale. Ettevõtte sõnul on USA tarbijad olnud elektriautode suhtes skeptilised peamiselt hindade, sõiduulatuse ja laadimistaristu puudulikkuse tõttu. 2022. aastal moodustasid elektriautod umbes 5,8% kõigist müüdud uutest autodest, 2023. aastal oli müügikasv, kuid protsent oluliselt ei muutunud.