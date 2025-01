Millised uudismudelid jõuavad Eesti teedele 2025. aastal?

Jälle on uus aasta alanud ning seega on viimane aeg rääkida autodest, mis tänavu meie müügisaalidesse jõuavad. Infot sai kogutud nii automüüjatelt kui kõikvõimalikest muudest allikatest, ent sellegipoolest on mõistagi tegu üksnes ennustusega, kirjutab Accelerista.com.