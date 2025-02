VIDEO | „Venelased on teinud suure vea.“ Kes on Ukraina „teelõikajad“ ja kuidas nad on juba sel aastal sõja käiku muutnud?

Ukraina droonid, mida hüütakse teelõikajateks, on teinud suurt kahju Venemaa varustusliinidele ja aidanud kaitsta Pokrovskit, strateegiliselt olulist Ida-Ukraina linna. Venemaa pealetung sellele piirkonnale on juba pikemat aega takerdunud olnud, osaliselt tänu Ukraina edukatele vasturünnakutele , sealhulgas hiljutisele operatsioonile Lõsivka küla juures.

Pärast Avdijivka vallutamist ja Ukraina vägede taandumist on Venemaa keskendunud Pokrovskile, kuhu nad jõudsid eelmisel aastal. Kuid linna serval on nad sattunud laialdase Ukraina droonirünnakute laine alla. Vene allikate teatel on just Ukraina mehitamata lennuvahendite suur kontsentratsioon peamine põhjus, miks nende edasitungitempo on praeguseks jõudnud nullini.