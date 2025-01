Põhjamaad lähevad Baltimaadest elektriautode poolest eest ära

Reutersis ilmus uue aasta alguses artikkel, mille autor tõdeb, et peagi on Norra omadega sealmaal, et kõik müüdud uued autod on elektrilised – olenemata soodustuste vaiksest vähendamisest, eelistavad ostjad sisepõlemismootoritele moodsaid elektriautosid. Graafiliselt on pilt eriti ilmekas: Norras on viie aasta jooksul elektriautod „üle võtnud“, samal ajal Baltimaades ollakse endiselt tagasihoidlikud.