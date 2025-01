Apple’i tegevjuht Tim Cook annetab Trumpi inauguratsioonifondi miljon dollarit

Tim Cooki sõnul on inauguratsioon suur Ameerika traditsioon ning ta annetab inauguratsioonile ühtsuse vaimus, ütlesid allikad. Praegu ei ole tõendeid, et annetanud oleks tema ettevõte Apple.

Apple’i tegevjuht on korduvalt öelnud, et usub valitsuse töös osalemisse, mitte kõrvalseisja rollis istumisse, ning suhtlemisse poliitikakujundajatega mõlemal poolel. Apple panustab suuresti USA majandusse ning on nii Ühendriikides kui ka maailmas suurim maksumaksja.