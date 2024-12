Mis saab TikTokist USAs? Trump võitleb platvormi päästmise nimel

Kohtule esitatud amicus-kirjas ütleb Trump, et otsib võimalust lahendada olemasolevad küsimused poliitiliste vahenditega, kui ta ametisse astub, ja et tal on ainulaadset teadmised ja poliitiline tahe pidada läbirääkimisi platvormi päästmiseks.

Eelmisel nädalal nõustus ülemkohus arutama argumente, et kongressi vastu võetud seaduseelnõu, mis keelab TikToki riikliku julgeoleku kaalutlustel, rikub esimest põhiseaduse parandust. Seaduseelnõu annab presidendile laia mänguruumi keelu edasilükkamiseks, kui tehakse edusamme kokkuleppe saavutamiseks, mis tagab, et TikTok ei oleks täielikult selle Hiina emaettevõtte ByteDance’i kontrolli all.

Kuid selle tähtaeg on 19. jaanuar, mis on üks päev enne Trumpi ametivande andmist. Oma avalduses ülemkohtusse palub Trump, et seaduseelnõu tähtaeg peatataks.

Trump ei ole veel andnud üksikasju selle kohta, kuidas kokkulepe välja näeks, kuid tõenäoliselt hõlmab see Bytedance’i TikToki olulise osaluse müümist Ameerika ettevõttele.

Trump väidab, et kuna tal on TikTokis üle 14 miljoni jälgija, ning enda platvorm Truth Social, on tal ainulaadne võime hinnata TikToki tähtsust kui ainulaadset meediumit sõnavabaduse, sealhulgas poliitilise sõnavõtu jaoks. Ühtlasi tõi ta näiteks Elon Muski X-i ajutise keelustamise Brasiilias kui ajaloolise ohu, mida kujutab endast sotsiaalmeediaplatvormi keelustamine valitsuse korraldusel.

Kuigi Trump nõudis oma esimesel ametiajal agressiivselt TikToki keelustamist, muutis ta oma seisukohta pärast tema kampaania edu platvormil tänavuste presidendivalimiste eel.

Siiski on TikToki keelu jõustumiseks palju poliitilist survet. Rühm senaatoreid ja kongresmene esitasid reedel petitsioonid, millega ühinesid 22 USA osariiki, kutsudes ülemkohut üles TikToki kaebust tagasi lükkama.

