Trump: Tim Cook helistas mulle ja kurtis Euroopa Liidu üle

Trump andis sellest vestlusest teada PBD taskuhäälingus, lisades, et kui tema presidendiametisse tagasi valitakse, ei lase ta EL-il USA ettevõtteid (nagu Apple) ära kasutada.

„Kaks tundi tagasi, kolm tundi tagasi, ta helistas mulle,“ jutustas Trump. „Ta ütles, et Euroopa Liit on just neid 15 miljardi dollariga trahvinud. Ja sellele lisaks said nad veel kahe miljardilise trahvi.“

Kõnealune kahe miljardinine trahv määrati Apple’ile märtsis, kui EL avastas, et Apple kasutas oma positsiooni, et piirata muusika voogedastusplatvormidel oma kasutajatele soodsamate alternatiivide soovitamist väljaspool App Store’i. Hiljem võitis EL kaasuse, mille järel pidi Apple maksma 14,4 miljardit dollarit maksmata maksude eest.

„Ta [Cook] ütles midagi huvitavat,“ lisas Trump. „Ta ütles, et nad kasutavad seda, et juhtida oma äri, mis tähenda, et Euroopa on nende äri. Ma ütlesin, et Tim, ma pean esmalt valituks saama, kuid ma ei lase neil meie ettevõtteid ära kasutada.“

Donald Trump on viimasel ajal väidetavalt nii mõnegi tehnoloogiafirma juhiga liinil olnud. Käesoleval nädalal läbi viidud intervjuus ütles Trump, et rääkis Google’i tegevjuhi Sundar Pichaiga, et kurta kõikide halbade lugude kohta, mis otsingumootor tema kohta näitab.

Elon Musk kõneles äsja Trumpi kampaaniaüritusel Pennsylvanias ning Trumpi sõnul helistas Meta tegevjuht Mark Zuckerberg talle suve vältel paar korda. Trumpi sõnul vabandas Zuckerberg tema ees seoses Meta AI väärade väidetega, et atentaadikatse ei toimunud.