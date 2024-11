Surmav õnnetus Teslaga: auto süttis põlema, uksed ei avanenud

Tesla Model Y elektroonilised uksed on pärast õnnetust kriitika alla sattunud. Ametivõimud uurivad, kas nende uste rike aitas surmajuhtumile kaasa. Harper mainis, et paksu suitsu tõttu oli raske teisi autos lõksu jäänud sõitjaid näha, mis raskendas päästetööd veelgi.

Tesla on varemgi oma uste konstruktsiooni tõttu kriitika alla sattunud. Need hädaolukorra meetmed nõuavad auto põhjalikku tundmist, mis paanikasituatsioonis ei pruugi olla teostatav.

Toronto politsei ja tuletõrjeasutused uurivad õnnetust põhjalikult. Tuletõrjeülema asetäitja Jim Jessop teatas, et nad uurivad võimalust, et tulekahju intensiivsus oli seotud auto akuelementidega.

Õnnetus on toonud esile ka mure elektriautode ohutuse pärast kiirete kokkupõrgete puhul. Hoolimata sellest, et enamikus Tesla mudelites on olemas käsitsi vabastamismehhanismid, on nende funktsioonide lihtsus ja kasutatavus endiselt vaieldav.