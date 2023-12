Tesla süüdistas juhte oma autode vigaste osade pärast, mille defektidest juba ammu teadlik oli

Tesla kutsus hiljuti tagasi 2 miljonit sõidukit, et lisada turvapiirdeid autode autopiloodi funktsioonidele, mille võimeid tegevjuht Elon Musk tihti liialdab. Ühtlasi avaldati uuring, milles näidati, et Tesla juhtidel on kõige rohkem õnnetusi võrreldes kõikide teiste automarkidega viimase aasta jooksul.

Reutersi ajakirjanikud vaatasid läbi tuhandeid Tesla dokumente, millest selgus, kuidas ettevõte teadis konstruktsioonivigadest, kuid pani kliente regulaarselt maksma märkimisväärseid tasulisi tasusid nende probleemide parandamiseks.

Kümned tuhanded sõidukijuhid on nende vigaste osade tõttu kogenud uuemate autode rooli- ja vedrustusprobleeme. Ühe juhtumi puhul lagunes 2023. aasta Tesla Y-mudeli autos, milles juht koos naise ja väikese tütrega viibis, aeglase pöörde tõttu parem esivedrustus. Omanik oli auto ostnud päev varem.

Ta selgitas, et ta kaotas täieliku usalduse sõiduki suhtes, sest Tesla keeldus selle purunemise eest maksmast, väites, et süüdi olid varasemad kahjustused. Ettevõte on sageli viidanud sõidukite „kuritarvitamisele“ või „väärkasutamisele“, et lükata tagasi garantii alla kuuluvate autode remonditaotlusi.

Insenerid projekteerisid teatud osi mitu korda ümber, et lahendada varajaste rikete mustreid, ja tunnistasid sisekommunikatsioonis, et probleemid pärinesid Tesla poolt. Kuid nagu ütlesid endised teenindusjuhid ja tehnikud Reutersile, avaldas Tesla töötajatele pidevalt survet, et nad suruksid remondikulud autojuhtidele peale, et säästa raha.

Musk ei ole ei autopiloodi viimaseid vigasid ega Reutersi leide kommenteerinud. Järgmine võib ettevõtte jaoks kujuneda raskeks aastaks, kuna ettevõte püüab suurendada oma pikalt edasi lükatud Cybertrucki tootmist ja tulla toime elektrisõidukite nõudluse aeglustumisega.

Tesla on siiski varemgi karmidest majandustingimustest üle elanud ja ettevõtte fännid on näiliselt valmis kõikidest vigadest üle vaatama. Ja olenemata sellest, mis veel välja tuleb, jätkab Musk tõenäoliselt väitmist, et tema autod on ühed kõige ohutumad, mis kunagi tehtud.