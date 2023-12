Tesla ähvardab kohtusse kaevata Cybertrucki ostjaid, kes tahavad autot edasi müüa

Kuu aega tagasi teatas Arstechica, et Tesla mootorsõiduki tellimuslepingu tingimuste avalikku versiooni lisati ainult Cybertruckile kehtiv klausel, kuid see eemaldati Teslale suunatud negatiivse tähelepanu tõttu. Nüüd on Cybertrucki „Foundation Series“ seeria tellijad teatanud, et nendele saadetud lepingusse on klausel tagasi lisatud.