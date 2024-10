Tesla esitles viimaks kauaoodatud robotaksot

Robotaksot nimega Cybercab hakatakse tootma eeldatavasti 2026. aastal. Elon Musk on küll varemgi tähtaegasid edasi lükanud, olles tihti ajaraamidega optimistlik. 2019. aastal lubas ta, et robotaksod hakkavad ringi sõitma juba 2020. aastal.

Analüütikute ja valdkonna ekspertide sõnul võib kogu robotaksode turule toomise protsess kesta aastaid, eelkõige turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamise tõttu. Robotaksodega ja muude isesõitvatega autode on juba toimunud palju õnnetusi. Ekspertide sõnul on tehnoloogial keeruline kohaneda oludele nagu ilm, keerulised ristmikud ja jalakäijate käitumine.

Muski sõnul võivad autonoomsed autod aga olla kümme korda turvalisemad kui inimesed ning sõita viis kuni kümme korda kauem. „Autonoomne tulevik on kohal,“ sõnas ta. „Autonoomiaga saate oma aja tagasi.“

Musk on varem öelnud, et kavatseb luua rakenduse, mille läbi kasutajad robotaksosid tellida saavad. Üksikud Tesla omanikud saaksid rakenduses ka raha teenida, kui nad oma sõidukid robottaksodeks registreerivad. Neljapäevasel üritusel ta rakendust ei maininud.

Ta ütles, et sõidukid toetuvad pigem tehisintellektile ja kaameratele kui robottaksode konkurentide seas levinud riistvarale, näiteks lidarile - seda lähenemist on eksperdid nimetanud keeruliseks nii tehnilisest kui ka regulatiivsest vaatenurgast.

Mitmed firmad, mis robotaksodega tegelema hakanud, on kannatanud miljardite dollarite suuruste kahjude all. General Motorsi Cruise peatas sel aastal määramata ajaks plaanid arendada oma isesõitvat „Origin’i“ ilma juhtimisseadmeteta.

Alphabet’i Waymo, mille autopargis on umbes 700 Jaguar Land Roveri autot, on ainus USA ettevõte, mis kasutab mehitamata robottaksosid, mis koguvad sõidutasusid.

Tesla lähenemine täielikult isejuhtivale tehnoloogiale nõuab praeguses versioonis juhi pidevat tähelepanu. See on aga põhjustanud palju probleeme ning selle tehnoloogiaga on seostatud vähemalt kahte surmajuhtumit.