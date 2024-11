„Vangi langedes võib tekkida tõsiseid probleeme.“ Venelased rikuvad taas sõjaseadusi, kuid riskivad mahalaskmisega

Ukraina OSINT-projekt DeepState, mis on seotud Ukraina kaitseministeeriumiga, teatas 13. novembri õhtul, et väike Vene üksus ühes soomustehnikaga jõudis Harkivi oblasti Kupjanski linna äärealadele. DeepState’i andmetel suundusid kaks Vene kolonni 13. novembril Lõmani küla juurest Kupjanski poole. Esimese kolonni koosseisus oli kaks MT-LB soomustransportööri, BMP-tüüpi jalaväe lahingumasin ja tank, kuid teise kolonni koosseis pole teada, sest Vene sõdurid liikusid pimeduse katte all.