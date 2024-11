„Moskva suund on endiselt lahti.“ Kuidas õnnestus Vene armeel Kurskis alla nädalaga kaotada kolm pataljoni?

Vene vastupealetung Kurski oblastis kulgeb veriselt ja kaootiliselt. Ukraina droonijuht Kriegsforscher teatas, et nad on kuue päeva jooksul Kurski lääneosas, kus Ukraina väed hoiavad oma positsioone 400-ruutkilomeetrisel alal, hävitatud vähemalt 77 Vene soomusmasinat. See soomustehnika hulk on võrreldav kolme Vene pataljoni suurusega ja arv põhineb videomaterjalil, mis viitab, et tegelikud kaotused on palju suuremad.