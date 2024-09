Uurimus: ammu kaduma läinud kuu võib selgitada Marsi kummalist kuju ja äärmuslikku reljeefi

Ammu kaotsi läinud kuu võib selgitada, miks Mars erineb oluliselt teistest kiviplaneetidest Päikesesüsteemis. Praegu on Marsil kaks pisikest kuud. Kuid oma ajaloo alguses võis Punase planeedi orbiidil olla palju suurem kuu nimega Nerius, mis võib olla Marsi kummalise kuju ja äärmusliku maastiku põhjus, väidab Michael Efroimsky, USA mereväe Washingtoni observatooriumi astronoom, artiklis, mis on saadetud ajakirjale Journal of Geophysical Research: Planets ja saadaval eeltrükina arXivi ressursis.

Marsil asuvad mõned Päikesesüsteemi kõige äärmuslikumad maastikud, sealhulgas kõige suurem kanjon, kõrgeim mägi ja suurim mäeahelik. See kõrge ahelik, tuntud kui Tarsise kõrgustik või Tarsise platoo, asub Marsi läänepoolkeral planeedi ekvaatori ümbruses. Tarsise piirkond laiub umbes 5000 kilomeetri laiuselt ja kerkib kuni 7 km kõrgusele, välja arvatud selle massiivsed kilpvulkaanid, mis on isegi kõrgemad. Peaaegu täpselt planeedi vastasküljel asuvad Terra Sabian ja Suur Sirte - vastavalt veel üks kõrge mäestik ja tohutusuur kilpvulkaan. Igatahes muutis Neriuse märkimisväärne mass Marsi kuju oma gravitatsiooniga, kergitades nõlvu magmamassiivides sama moodi nagu tänapäeval Kuu kutsub esile tõuse Maa ookeanides. Kuid kuna Mars on väiksem kui Maa, jahtus ta palju kiiremini, ja tema tõusud kinnistusid planeedi reljeefil.

Kuid küsimus on selles, kuhu kadus Nerius, kirjutab Efroimsky. Ta võis hävida kokkupõrke tagajärjel, jättes endast maha praegused Marsi kuud, Phobose ja Deimose, oletab ta, või hajus Päikesesüsteemis teiste kosmosekehade poolt avaldatud gravitatsioonilise mõju tõttu. Sellised kokkupõrked ja hajumised olid varases Päikesesüsteemis tavalised. Astronoomid oletavad, et Maa sai oma kuu kokkupõrke tulemusena Marsi-suuruse protoplanetiga ja hajutamised väliste planeetide vahel nihutasid nende algset orbiiti, mis kunagi olid Päikesele palju lähemal, nende praegusele kohale.