Marsilt leiti vedelat vett - kuid see asub väga sügaval

Pärast NASA sondi Mars Insight Lander kogutud andmete analüüsi jõudsid teadlased järeldusele, et sügaval Marsi maakoores on vedela vee „mull“. Analüüsi tulemused avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences. Naaberplaneedilt on vett juba leitud, kuid mitte vedelas olekus, vaid jääna poolustel ja aurujääkidena atmosfääris.

Mars Insight Landeri sond maandus naaberplaneedi pinnale 2018. aastal ja seisis kuni 2022. aasta lõpuni vaikselt ühes kohas ja „kuulas planeeti“ – kasutas seismograafi abil Marsi maakoore värisemise jälgimiseks. Teadlased saavad seismiliste lainete kiirust mõõtes suure tõenäosusega kindlaks teha, millist keskkonda need läbivad. Analüüs näitas, et vesi asub Marsi pinna all 10–20 kilomeetri sügavusel.

Marsi pinda uurinud teadlased on juba ammu jõudnud järeldusele, et kunagi oli sellel vesi: Marsi pinnal on jõgede ja järvede jälgi. Kuid viimased kolm miljardit aastat on seal olnud kõrb. Osa veest aurustus ja kerkis koos Marsi atmosfääriga kosmosesse. Kuid midagi jäi ilmselt veel ka pinna alla.

Insighti sond registreeris seismilisi laineid ainult otse enda all ja vastavalt sellele avastati ka oletatav veemaardla just selles kohas, kuid teadlased usuvad, et selliseid maardlaid leidub Marsil ka mujal. Kui see tõesti nii on, siis nendes ladestutes peaks nende arvutuste kohaselt olema piisavalt vett, et katta kogu Marsi pind (mis on Vaikse ookeani pindalast väiksem) pooleteist kilomeetri sügavuse veekihiga.