FOTO | NASA leidis Marsil salapärase heleda kivi, mida varem pole märgatud

Märgitakse, et kulgur sattus Neretva Vallise piirkonda läbides otsa kivile, mis sisaldab jälgi miljardeid aastaid tagasi eksisteerinud kuivanud jõest. Kulgur muutis kurssi, et vältida ebatasast maastikku, läbides luitevälja, et jõuda künkale nimega Mount Washburn. Uuel marsruudil kulguri poolt tehtud piltidel on näha rändrahnudega kaetud küngas. NASA sõnul pole midagi sellist Marsilt kunagi leitud, sest kulgur avastas heledad paljandid, mis võivad kujutada endast jõeerosiooniga välja tulnud kivimeid või jõesängi täitnud setteid.

Kummaline kivi sai nimeks Atoco Point ja kulguri pardal olevad instrumendid tegid kindlaks, et see koosneb pürokseenist ja päevakivist.

Mõned teadlased on oletanud, et need mineraalid võivad pärineda Marsi pinna all olevast magmast. Teised arvavad, et nad võisid tekkida Marsi teises osas ja liikuda mööda jõesängi oma praegusesse asukohta.